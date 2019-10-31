Сутки в ООС: Боевики нарушили "режим тишины" 19 раз, потерь нет

В течение суток на Донбассе боевики совершили 19 обстрелов, применяя минометы калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс- служба Минобороны.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 6 обстрелов:

Вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; пять раз неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики открывали огонь 13 раз:

Шесть раз вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новотошковское - из минометов калибра 120 мм; у Зайцево - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов; неподалеку Луганского - из стрелкового оружия; у Южного - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Троицкого - из станковых противотанковых гранатометов; вблизи Новолуганского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Орехового - из минометов калибра 82 мм.

В течение суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) 28 октября начал действовать режим "желтый". Это значит, что пребывание и перемещение лиц осуществляется только при наличии документов и с досмотром личных вещей и транспортных средств.

Напомним, 1 октября Украина сообщила о согласовании текста "формулы Штайнмайера" в ответ на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика.

Подписание украинской стороной "формулы Штайнмайера" является условием для участия в саммите в "нормандском формате". Реализации плана Штайнмайера должно было предшествовать разведение войск на Донбассе на трех участках, за которым должно последовать более масштабное разведение войск по всей линии разграничения.

29 октября пресс-центр штаба ООС официально подтвердил начало разведения сил и средств возле Золотого в Луганской области. Процесс разведения войск продлится в течение 3 дней. Следующим участком на Донбассе, где состоится разведение сил и средств, будет Петровское. По материалам 112.ua