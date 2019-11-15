Сутки в ООС: в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий

За прошедшие сутки, 14 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов, ранения несовместимые с жизнью получил один военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов. Кроме того, противник вел огонь из пушек БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 8 обстрелов: дважды у Каменки - из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; два раза неподалеку Песков - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новомихайловки - из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

у Широкино и Гнутово - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов; неподалеку Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов: у Жолобка - из стрелкового оружия и подствольных и ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Новолуганского и Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Майорска - из крупнокалиберных пулеметов; дважды у Новотошкивского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Орехового - из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 14 ноября, в результате обстрелов, ранения несовместимые с жизнью получил один военнослужащий Объединенных сил", - сообщили в ООС.

С начала этого периода, 15 ноября, российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Новолуганского враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Потерь нет. Ранее украинская сторона завершила передислокацию военнослужащих и вооружения в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское на Донбассе. По материалам #Буквы