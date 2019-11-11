Сводка ООС: новые обстрелы, 4 раненых
10 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, информирует штаб ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 7 обстрелов: дважды вблизи Новогнатовки - с противотанкового ракетного комплекса; два раза у Красногоровки - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Песков - из минометов калибра 82 мм; вблизи Березовой - с станковых противотанковых гранатометов; неподалеку Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
4 обстрелы российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": у Майорского и Южного - с зенитной установки ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Луганского - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вчера, 10 ноября, в результате обстрелов, минно-взрывные травмы получили четверо военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни наших защитников нет.
С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.
Напомним, 9 ноября в Петровском Донецкой обл. началось разведения сил и средств.
Позже наблюдатели ОБСЕ подтвердили разведение сил в Петровском. По материалам Слово і Діло.