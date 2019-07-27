Трамп пригрозив Франції санкціями через "дурість" Макрона

Главу Білого дому розлютив новий податок у Франції, який торкнувся американських гігантів Amazon, Apple, Facebook і Google

Президент США Дональд Трамп заявив, що США можуть ввести мита на французьке вино і це пов'язано з "цифровим податком", прийнятим Францією, за словами президента США, по "дурості" президента Макрона.

Як передає НАРОДНА ПРАВДА, про це пише Deutsche Welle.

Глава Білого дому пригрозив ввести штрафні мита на ввезене в його країну французьке вино. Цей намір, як повідомив Трамп в своєму мікроблозі Twitter в п'ятницю, 26 липня, пов'язаний з новим французьким "цифровим податком", який торкнеться американських корпорацій.

"Найближчим часом ми оголосимо про вагомі відповідні дії на дурість Макрона. Я завжди говорив, що американське вино краще французького", - заявив глава Білого дому. Водночас, відповідні заходи можуть торкнутися не тільки вина, додав він.

Як відомо, Франція оголосила в липні, що вводить збір в розмірі 3 відсотків з місцевої виручки технологічних гігантів, він торкнеться таких компаній як Amazon, Apple, Facebook і Google. Збір торкнеться не тільки американських, але також азіатських і європейських компаній.

У червні Дональд Трамп уже погрожував митами на французьке вино. Тоді він поскаржився, що вина з США обкладаються у Франції більш високою ставкою, ніж французькі - в США.

Нагадаємо, раніше у Вашингтоні заявили про плани розмістити військовий контингент США на території Саудівської Аравії у відповідь на наростаючу напруженість в регіоні Перської затоки. Як повідомляється, військові США будуть відправлені в Саудівську Аравію "з метою оборони" і вони вже прибули на військову базу поблизу Ер-Ріяда і готують її до розміщення ракетних комплексів Patriot.

Нагадаємо також, 22 червня повідомлялося, що президент Штатів Дональд Трамп пригрозив Ірану "руйнуванням", якого той раніше ніколи не бачив", якщо дійде до військового протистояння.