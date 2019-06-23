У Києві біля озера знайшли тіло хлопчика, який пішов брати інтерв'ю

Сьогодні, 23 червня, у Києві поблизу озера Вирлиця було знайдено тіло розшукуваного 9-річного хлопчика, який пішов брати інтерв'ю поблизу власного дому.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

"Поблизу озера Вирлиця було знайдено тіло розшукуваного 9-річного хлопчика, який пішов брати інтерв'ю поблизу власного дому. За попередньою інформацію, його було жорстоко вбито. На разі, на місці працюють криміналісти. Деталі цієї жахливої події встановлюються", - йдеться у повідомленні.