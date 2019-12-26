Украина заключила контракт на вторую партию ракетных комплексов Javelin с США

Украина заключила контракты на поставку второй партии противотанкових ракетных комплексов Javelin производства США.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко на брифинге по оборонных закупок.

"Мы так же заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего национального производителя", - сказал Петренко.

По его словам, Украина имеет несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронированных разного типа автомобилей и бронемашин, несколько самолетов.

"В этом году Министерство обороны реализовало три контракта - два с правительством США по программе зарубежных продаж, один - с агентством НАТО по поддержке и поставки", - отметил Петренко. По материалам Gazeta.ua