Украинцы начали отказываться от услуг турфирм

Большинство путешественников планируют самостоятельные поездки за границу

В последние несколько лет всего 40% украинцев покупают пакетные туры, а 60% планируют свои поездки самостоятельно или приобретают у туроператоров только часть услуг. К такому выводу пришли исследователи Visa Global Travel Intentions Study, пишет газета "Вести".

"Это общемировая тенденция. Больше стало лоукост-компаний, которые продают бюджетные билеты и на курорты в том числе. Поэтому, естественно, больше людей едет самостоятельно. И этот процесс будет только набирать обороты. Понятно, что всегда останутся направления, куда выгоднее будет ехать через туроператоров. Например, Турция и Египет. Но Европа практически вся продается по конкурентным ценам, и украинцы туда все чаще едут сами. Причем безвиз сыграл в этом одну из основных ролей", - сказал руководитель Центра развития туризма Владимир Царук.

В туристических компаниях отметили, что в последнее время их услугами перестает пользоваться в основном молодежь.

"Такая тенденция есть. Молодежь более смелая. После безвиза действительно стали больше путешествовать самостоятельно. А вот люди старше 45 лет, которые часто не знают языка и хотят, чтобы их тур был расписан по дням, от нас не ушел", - сказала директор по маркетингу туристической компании "Артекс-94" Анна Бутковская.

В то же время коммерческий директор компании Tez Tour Аркадий Маслов заявил, что в этом году количество украинцев, которые путешествуют за границу, продолжает расти.

"В этом году увеличение объемов произошло за счет более дешевого продукта. В большей степени это касается Турции и Египта. Растет также и европейское направление, но далеко не теми темпами, которыми хотелось бы", - сказал он.

Один из собственников столичной турфирмы сказал, что маржа турагентств на путевках сегодня едва ли достигает 5%, поэтому сильной переплаты не будет в любом случае.

"Для примера: если турагент продает тур за $1 тыс., то получает $50 дохода", - сказал собеседник. По материалам Український Бізнес Ресурс