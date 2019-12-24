"Укроборонпром" передал Минобороны 12 бронетранспортеров

Государственное предприятие "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова" концерна "Укроборонпром" передало Министерству обороны 12 бронетранспортеров БТР-4Е с объема государственного оборонного заказа 2019 года.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпром".

Как отмечается, все БТР приняты военной приемкой Минобороны и переданы в распоряжение 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

"Сегодня Бтры уже в части, ХКБМ получил за них деньги. Это пример слаженной работы многих людей, заинтересованных в восстановлении производства и выполнении гособоронзаказа", - прокомментировал передачу Бтров генеральный директор государственного концерна "Укрборонпром" Айварас Абромавичус.

Восстановление контракта позволило новому руководству ХКБМ вернуть на работу коллектив, а также составить и согласовать график производства и поставок со всеми соисполнителями контракта.

"Речь идет о 45 единицах БТР-4Е, которые ХКБМ должны поставить Министерству обороны Украины в рамках контракта, заключенного 28 декабря 2016 года для реализации Программы повышения обороноспособности государства и удовлетворения неотложных потребностей Вооруженных Сил Украины. Это один из крупнейших контрактов предприятий Концерна в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Финансирование контракта было предусмотрено за счет кредитных средств, выданных под государственные гарантии на сумму 1,5 млрд грн. Вследствие недобросовестных действий чиновников, руководства предприятий и соисполнителей контракт был сорван - за три года после его подписания Вооруженные силы не получили ни одной единицы техники, а "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова" было на грани упадка и банкротства. Срок поставки продукции бронетранспортеров истек еще в июне текущего года", - отметили в концерне.

В "Укроборонпроме" напомнили, что по факту невыполнения контрактов о поставках БТР-4Е для нужд Вооруженных Сил Украины Государственное бюро расследований ведет уголовное производство. По результатам внутреннего служебного расследования директор завода был отстранен, сейчас идет конкурс на нового руководителя.

Руководство ГК "Укроборонпром" направил в Генеральную прокуратуру результаты служебного расследования относительно срыва поставки военной техники в рамках государственного оборонного заказа. По материалам УНИАН.