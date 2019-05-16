"Укрпошта" хочет продать здание Главпочтамта

Глава "Укрпошты" подчеркнул, что компания с удовольствием продаст историческое здание в центре столицы, "если на это будет воля государства".

Руководство компании "Укрпошта" не видит необходимости в использовании здания Главпочтамта в Киеве и хочет его продать.

Об этом сообщил глава компании Игорь Смелянский на презентации годового отчета компании в Киеве в четверг, передает delo.ua.

"Главпочтамт нам не нужен. Зачем сидеть всей "Укрпоште", в том числе главному офису, в центре Киева? Считаю, что в центре Киева такое замечательное здание можно гораздо лучше приспособить под нужды киевлян и самого города. Можно гостиницу построить, например...", - заявил Смелянский.

Глава "Укрпошты" подчеркнул, что компания с удовольствием продаст историческое здание в центре столицы, "если на это будет воля государства". При этом он отметил, что подобная стратегия относится не только к киевскому, но и к другим сортировочным центрам и офисам "Укрпошты" в областных центрах.

По его словам, в Главпочтамта появляются проблемы с доставкой почты, когда в Киеве происходят протестные акции или демонстрации.

"Исторически почта работала через железную дорогу. Так что все они (сортировочные центры в регионах) - около железнодорожных станций. Там можно открыть замечательные офисы, гостиницы. И совершенно не нужно, чтобы туда съезжались все грузовики "Укрпошты", портили этим городской трафик", - добавил Смелянский.

Напомним, "Укрпошта" достигла соглашения с Пенсионным фондом Украины касательно доставки и выплат пенсий в 2019 году за счет 500 млн гривен, выделенных из госбюджета на 2019 год. По материалам UA1.com.ua