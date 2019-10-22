В Черном море НАТО и Украина проводят учения

В Черном море, в румынских территориальных и международных водах, начались учения стран Североатлантического альянса НАТО Storm Fall 2019. Об этом сообщает "Армия Inform".

На кануне в Черное море вошли четыре корабля 2-й постоянной Средиземноморской противоминной группы НАТО.

"В основе сценария - элементы операции по коллективной обороне, согласно 5- й статьи Вашингтонского договора, а тактические рамки учений предусматривают действия десанта в условиях гибридной угрозы обычных и военизированных сил. Целью учений, в которых задействована постоянная военно-морская противоминная группа, является повышение уровня взаимодействия, а также совершенствование планирования и командования совместными силами", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на обучение в этом году в Одессу впервые прибыло американское судно обеспечения USNS Yuma. По типу оно является транспортно- десантным быстроходным катамараном. По материалам "Подробности".