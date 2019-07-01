В ГБР отрицают проведение обысков на телеканале "Прямой"

Государственное бюро расследований не проводило обыски в здании телеканала "Прямой". Появившуюся ранее в СМИ информацию об обысках опровергла пресс- служба ведомства, передают "Українські новини".

"ГБР не проводит обысков на телеканале", - заявила пресс-секретарь Анжелика Иванова.

Никакие другие подробности не сообщаются.

Ранее "Українські новини" со ссылкой на собственные источники в ГБР сообщили, что на телеканале "Прямой" проводятся обыски.

Бывший заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале сообщил, что на "Прямом" сейчас проходит санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию.

Напомним, что Государственное бюро расследований расследует 8 уголовных производств по факту возможных противоправных действий бывшего президента Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что Портнов подал в ГБР несколько заявлений против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Одно из них касалось отмывания средств и неуплаты налогов, другое - причастности к государственной измене, попытки захвата государственной власти и превышения власти и служебных полномочий. Третье заявление против Порошенко касалось ТК "Прямой".

Ранее Портнов заявил, что направил в ГБР еще одно заявление "о преступлении Порошенко и его окружения". По материалам Українські новини, 112.ua