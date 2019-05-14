В Киеве произошел пожар в цехе дизайнерских изделий на улице Максимовича (фото)

Утром 14 мая загорелся цех дизайнерских изделий в Голосеевском районе столицы. Пожарные присвоили пожару повышенный уровень сложности, поскольку внутри двухэтажного здания кроме мебели хранились шесть канистр с бензином, две канистры с маслом, три кислородные и два газовых баллона. Об этом сообщает "Информатор".

По состоянию на 9:00 огонь охватил около 250 кв. м.

Для борьбы с огнем прибыли 12 единиц спецтехники и 50 человек личного состава, а также медики и правоохранители. На улице Максимовича перекрыто движение транспорта.

Уже в 09:20 пожар был локализован, а в 9:36 - полностью ликвидирован.

Устанавливаются причины возгорания. Информация о пострадавших отсутствует. По материалам Journalist.today