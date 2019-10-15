В Киеве запрет на "ночной" алкоголь остается в силе - депутат объяснил решение суда

Решение Киевсовета от 2018 года, которым запрещено продавать алкогольные напитки с 23.00 до 10.00, остается в силе.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал депутат Киевсовета Владислав Михайленко.

"Есть два решения (Киевсовета - ред.) 2016 и 2018 годов. В 2018 году решение было принято после того, как парламент принял закон, где прописано - предоставить полномочия муниципалитетам ограничивать во времени продажу алкоголя на собственной территории. И это решение относительно его законности не имеет никаких сомнений, иски в суд не подавались, и его никто не признавал незаконным", - сказал Михайленко.

Он пояснил, что решение Киевского городского совета от 2016 года о запрете продажи алкоголя в столице ночью, которое Верховный Суд признал незаконным, имело рекомендательный характер.

"Решение Верховного Суда касается решения Киевсовета 2016 года, которое имело рекомендательный характер и о котором в свое время Хозяйственный суд уже говорил, что надо признать его незаконным... И сейчас третья инстанция - кассационная оставила в силе решение апелляционного суда. Но это все касается решения Киевсовета 2016 года, которое имело рекомендательный характер, так как было принято еще до закона", - подчеркнул депутат Киевсовета.

По его словам, в Киеве и далее действует решение Киевсовета от 2018 года, которым запрещено продавать алкогольные напитки с 23.00 до 10.00.

"И решение 2016 года, и решение 2018 года - остается в законной силе, потому что его никто не отменял. Потому что позиция суда "половинчатая", потому что истец судился с хозяйственной инстанцией, а Хозяйственный суд не может отменять нормативно-правовые акты, он может признавать или не признавать договоры. То есть решение 2016 и 2018 года остаётся в силе. Но в любом случае то ограничение, которое действует до сих пор, действует в соответствии с решением 2018 года, которое никто не оспаривал, и нет сомнений относительно его законности", - подчеркнул Михайленко.

Ранее Верховный Суд Украины признал незаконным решение Киевского городского совета от 2016 года о запрете продажи алкоголя в стационарных объектах торговли столицы с 23.00 до 10.00. Соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судовых решений.

Как сообщалось, 24 октября 2018 года решение Киевского городского совета о запрете продажи алкогольных напитков с 23:00 до 10:00 вступило в силу.

27 сентября 2018 года Киевский городской совет повторно поддержал проект решения, предусматривающий ограничение продажи спиртосодержащих напитков с 23:00 до 10:00 в МАФах и магазинах.

Документ предусматривает запрет продажи с 23:00 до 10:00 вина, пива (кроме безалкогольного), алкогольных и слабоалкогольных напитков в МАФах и стационарных объектах торговли. Правило не распространяется на учреждения ресторанного хозяйства - кафе, бары, учреждения общественного питания и т.п. По материалам Укринформ.