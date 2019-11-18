В МИД РФ прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине

Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.

Такое сообщение появилось в телеграм-канале министерства.

В дипведомстве напомнили, что российская сторона еще в июне проинформировала посольство Украины в Москве о возможности освобождения моряков и передачи кораблей.

Ранее украинские суда покинули место стоянки в керченском порту. Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу крымского погрануправления ФСБ сообщил, что корабли передадут Киеву 18 ноября в нейтральных водах. По сведениям нескольких СМИ, это случится примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.

В ноябре прошлого года три украинских корабля нарушили границу России и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.

На борту катеров "Бердянск" и "Никополь" и буксира "Яны Капу" находились 24 военных, в том числе два сотрудника СБУ. Их обвинили в нарушении государственной границы и арестовали.

В сентябре военных передали Украине в рамках соглашений об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.

По материалам Корреспондент.