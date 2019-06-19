В Минобороны опровергли свою же информацию о том, что Зеленский уклонялся от мобилизации

Министерство обороны сообщило, что нынешнего президента Владимира Зеленский не призывали к службе в связи с мобилизацией в 2014-2015 годах.

Об этом говорится в ответе Минобороны на запрос "Украинских Новостей".

В апреле в Минобороны заявляли, что Зеленский не появлялся в военкомат, хотя ему присылали повестки для призыва по мобилизации 15 апреля 2014 года, 23 июня 2014 года, 15 августа 2014 года, 10 мая 2015 года. Такую информацию о повестке в Минобороны обнародовали 13 апреля, во второй тур выборов, в ответ на запросы группы депутатов Верховной Рады.

Отвечая на запрос "Украинских Новостей" Минобороны подтвердило, что Зеленский находится на воинском учете в металлургическом-Долгинцевском военкомате Кривого Рога и является годным к военной службе по заключению медкомиссии. В то же время в Минобороны сообщили, что его не призывали на военную службу по мобилизации на протяжении 2014-2015 годов.

"Военную службу в Вооруженных силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014-2015 лет не призывался", - говорится в ответе министерства.

Другие обстоятельства призыва Зеленского в Минобороны сообщить отказалось, поскольку "это является служебной информацией и не подлежит разглашению".

Ранее Мать Зеленского говорила Громадскому, что никогда не получала повестки о мобилизации сына. По материалам Громадське телебачення.