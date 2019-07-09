В Минобороны скрыли информацию о закупке некачественных бронежилетов - ГБР

По предварительным данным, действия должностных лиц причинили вред государству в сумме около 100 млн гривен.

Государственное бюро расследований заявляет, что сотрудники Министерства обороны скрыли информацию о закупке некачественных бронежилетов "Корсар".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

"Учитывая общественный резонанс вокруг досудебного расследования уголовного производства по факту закупки должностными лицами Минобороны по завышенным ценам вещевого имущества, которое не соответствует техническим требованиям, публикуем некоторые фрагменты разговоров этих чиновников. Они знали о том, что бронежилеты простреливаются, но, несмотря на это , приняли продукцию у производителя", - отмечают в ГБР.

На видео также демонстрируются лабораторные испытания изъятых в ходе следственных действий бронежилетов "Корсар" 1-4 классов защиты. Следователи ГБР изъяли 11 тысяч таких экземпляров.

Для окончательных выводов относительно несоответствия закупленного вещевого имущества назначен комплекс экспертиз.

По предварительным данным, действия должностных лиц причинили вред государству в сумме около 100 млн гривен.

Как сообщалось ранее, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту поставки некачественных бронежилетов для Министерства обороны.

В рамках указанного уголовного дела были проведены обыски 26 июня в здании бывшего помощника министра обороны и экс-советника президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова.

Директор ГБР Роман Труба подчеркнул, что Бирюков является на сегодняшний день не подозреваемым, а свидетелем. По материалам UA1.com.ua