В НАБУ сообщили подробности обыска в бывшей компании Гонтаревой

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят обыски в офисе инвестиционной компании, задействованной в реализации так называемой формулы "Роттердам+". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook.

Как отметили в НАБУ, предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права). Расследование особенностей внедрения и функционирования "Роттердам+" НАБУ проодит с марта 2017 года.

"Пока это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина детективы Национального антикоррупционного бюро 19 июля проводят обыск в офисе инвестиционной компании "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU).

Напомним, в 2007-2014 годах главой совета директоров группы ICU была Валерия Гонтарева. В 2014 году после назначения председателем Национального банка Гонтарева продала свою долю в компании. По материалам РБК-Україна.