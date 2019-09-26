В НАПК вызвали министра финансов Маркарову для дачи объяснений

Национальное агентство по предупреждению коррупции вызывает министра финансов Оксану Маркарову для дачи объяснений по поводу возможного декларирования недостоверных сведений, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает для дачи объяснений и при наличии оснований - составления протоколов об административных правонарушениях по признакам представления заведомо недостоверных сведений в декларации - Оксану Маркарову, министра финансов Украины, 3 октября с 10.00 до 12.00", - говорится в сообщении.

Кроме того, НАПК хочет получить объяснения относительно возможного декларирования недостоверных сведений от Юрия Соловья, народного депутата Украины, которого вызывают на 9 октября с 10.00 до 12.00.

В сообщении отмечается, что Национальное агентство осуществляет сбор фактических данных по признакам возможного нарушения части четвертой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Национальное агентство отмечает, что неявка лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.