В ООС готовятся к полному отводу войск на Донбассе - Кравченко
Украинская сторона начала подготовительные мероприятия по отводу сил и средств вдоль всей линии соприкосновения сторон на Донбассе.
Об этом заявил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко.
По его словам, успех этого процесса будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны передовой.
Кравченко также рассказал о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское.
- Такие районы планировалось создать еще в 2016 году, но до сегодняшнего дня они остаются милитаризованными. Убежден в том, что это будет следующим шагом после Станицы Луганской, - отметил командующий операции Объединенных сил.
В июне на Донбассе состоялось разведение войск на участке фронта вблизи Станицы Луганской. По материалам ICTV Факти