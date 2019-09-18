В ООС готовятся к полному отводу войск на Донбассе - Кравченко

Украинская сторона начала подготовительные мероприятия по отводу сил и средств вдоль всей линии соприкосновения сторон на Донбассе.

Об этом заявил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко.

По его словам, успех этого процесса будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны передовой.

Кравченко также рассказал о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское.

- Такие районы планировалось создать еще в 2016 году, но до сегодняшнего дня они остаются милитаризованными. Убежден в том, что это будет следующим шагом после Станицы Луганской, - отметил командующий операции Объединенных сил.

В июне на Донбассе состоялось разведение войск на участке фронта вблизи Станицы Луганской. По материалам ICTV Факти