В Раде поймали нардепа - кнопкодава, который предлагал за это сажать

Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционного платформы - За жизнь" Василий Нимченко нарушил процедуру личного голосования. Это четвертый факт кнопкодавства, который зафиксировали в Верховной Раде Украины 9-го созыва.

Об этом сообщает ЧЕСНО.

Активисты ЧЕСНО зафиксировали, что Нимченко нажал на две кнопки "за" на сегодняшнем утреннем пленарном заседании во время голосования за основу законопроекта N2299 нардепов от "Слуги народа" по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования.

Также ЧЕСНО опубликовал видео, на котором зафиксирован момент кнопкодавства.

Интересно, что именно этот депутат является соавтором законопроекту 1127, который подразумевает уголовную ответственность депутатов за кнопкодавство. В частности, речь идет о лишении свободы на срок до 2 лет за повторное неперсональное голосование. Активисты также говорят, что во время голосования за этот проект сам Нимченко в Раду не пришел.

К слову, движение сообщает, что это не первый случай кнопкодавства со стороны Нимченко. Как минимум раз он нарушал процедуру персонального голосования в Верховной Раде 8-го созыва. По материалам Bigmir)net Новости