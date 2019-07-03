В России грозятся, что могут не отдать ПАСЕ часть долга

Российская Федерация может и не платить долг страны перед Советом Европы за часть 2017 и 2018 годы, поскольку делегация не участвовала в работе ПАСЕ.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает российский Интерфакс.

С его слов, Россия не планирует платить долг за то время, пока делегация не участвовала в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Насколько я понимаю механику действий министерства финансов: мы платим за этот год, когда мы вернулись (в ПАСЕ), и не платим, что было бы в этом случае совершенно естественным, за годы нашего отсутствия", - объяснил Слуцкий.

Он также напомнил, что ПАСЕ без участия России там "избрали порядка 70% судей ЕСПЧ и Верховный комиссар по правам человека".

"С этой точки зрения вопрос выплат, на мой взгляд, весьма проблемный. Если Минфин придерживается именно этой механики, то эта механика корректная", - подчеркнул российский депутат,

Слуцкий добавил, что к вопросам выплаты долга РФ перед ПАСЕ за время ее отсутствия надо относиться очень осторожно.

Российская делегация начала гасить задолженность по членским взносам в бюджет Совета Европы. По материалам NewsOne