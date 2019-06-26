В Станице Луганской начался отвод сил ВСУ и луганских боевиков

Это происходит под наблюдением ОБСЕ.

Вооруженные силы Украины начали отвод сил от позиций возле Станицы Луганской.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Сегодня в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская". Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны. Кроме того за отводом войск наблюдал лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот процесс происходил параллельно с военными формированиями луганских боевиков, однако подтверждений их отвода сил пока нет.

В Станице Луганской произошло отвода украинских подразделений #ООС #Операція_ОС Сегодня в полдень украинские... Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Operation Forces Среда, 26 июня 2019 г.

В то же время на сепаратистских СМИ уже сообщили, что боевики "ЛНР" также начали отвод сил в Станице Луганской.

"26 июня "Народная милиция "ЛНР" приступила к разведению сил и средств на участке номер один "Станица Луганская". В 12.00 была подана сигнальная ракета белого цвета о готовности к началу разведения, и в 12.15 "Народная милиция" подала сигнал зеленой ракетой о начале процесса разведения сил и средств. С украинской стороны в 12.00 была запущена аналогичная ракета белого цвета", - рассказал так называемый представитель "ЛНР" в СЦКК Роман Иванов.

По его словам, процесс разведения сил продлится до трех дней. В ВСУ также сообщили, что на днях в Станицу Луганскую приедет представитель Украины в Минске Леонид Кучма для личного контроля процесса и дальнейших переговоров.

Напомним, 10 июня боевики "ЛНР" сорвали разведение сил и средств возле Станицы Луганской. Для начала разведения необходимо было бы, чтобы режим тишины в этом районе продержался минимум неделю.

Строительство дороги на КПВВ "Станица Луганская" готовы начать с подконтрольной Украине стороны. Десятки единиц техники уже заехали с Ровенщины на передовую. Сейчас люди пересекают границу пешком по совершенно разрушенной местности. Для инвалидов, родителей с колясками - это крайне трудно. По материалам ТСН.