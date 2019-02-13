В Украине доллар продолжает падение

После вчерашнего падения сразу на 16 копеек сегодня гривна сумела немного восстановить свои позиции. Впрочем, за психологическую отметку в 27 грн/$ она так и не вернулась.

На 13 февраля НБУ установил такие курсы валют в Украине:

1 доллар США - 27,0074 грн;

1 евро - 30,5076 грн;

10 российских рублей - 4,1098 грн.

Таким образом, курс доллара в Украине откатился на 5 копеек, а евро - почти на копейку.

Ранее был назван курс доллара в Украине после выборов 2019. Вполне вероятно, что падение доллара продлится только до марта как в Украине, так и в мире.

Как сообщалось, в ходе чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году. Валюты будут балансировать, заверил эксперт.

Читайте такжеАстролог предсказал смерть доллара и доминирование биткоинаТакже астролог спрогнозировал курс гривны в 2019 году. В конце года может быть сложная ситуация с гривной, предупредил Влад Росс.

Кроме того, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.