В Украине обновят состав потребительской корзины

Власти хотят добавить новые лекарства, мобильный телефон и оплату услуг связи

В Украине планируют обновить состав потребительской корзины, расширив ее лекарственными средствами, мобильными телефонами и услугами мобильной связи. Такое предложение подготовило Министерство социальной политики на основе обращений граждан, пишет УНН.

Министерству экономического развития еще в апреле 2019 года передали соответствующее предложение, после чего должно было состояться заседание экспертной комиссии. Но по состоянию на 25 июля нынешнего года информация от Минэкономразвития не поступала.

В ведомстве уточнили, что список потребительской корзины, в которую входят наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и наборов услуг для основных социальных и демографических групп населения, предложено дополнить лекарственными средствами, мобильными телефонами и услугами сотовой связи.

Также в Минсоцполитики сообщили, что полномочия по формированию потребительской корзины определены в ст. 3 Закона Украины "О прожиточном минимуме".

"А именно: набор продуктов питания формируется Министерством здравоохранения, набор непродовольственных товаров - Министерством экономического развития, набор услуг - уполномоченными центральными органами исполнительной власти в сферах предоставления соответствующих услуг", - говорится в ответе ведомства на запрос журналистов.

Как известно, потребительская корзина - это набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, который отвечает жизненным потребностям человека в течение одного года. Исходя из содержания потребительской корзины формируется величина прожиточного минимума. По материалам Український Бізнес Ресурс