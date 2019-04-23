В Украине спущен на воду корабль-разведчик: аналогов нет

Киевский завод "Кузница на Рыбацком" построил и уже спустил на воду уникальный разведывательный корабль, не имеющий аналогов в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, передает "DsNews".

"Сегодня (23 апреля, - "ДС") состоялся спуск первого среднего разведывательного корабля, который построен для нужд Военно-морских сил Вооруженных сил Украины по заказу оборонного ведомства", - говорят в министерстве.

По его данным, судно построили в рамках государственной программы развития вооружения и военной техники на период до 2020 года с целью укрепления морских границ Украины.

"За всю историю Украины не так много было примеров, когда на воду спускались мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня - средний разведывательный корабль, аналога которому нет в Украине - по оснащению и возможностям выполнять задачи", - заявил на церемонии спуска министр обороны Степан Полторак.

Представитель духовенства отец Михаил освятил корабль и экипаж.