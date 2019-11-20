В Украину не дошли более $35 млн военной помощи США
Более 35 млн долларов из 400 млн военной помощи Украине, которую задержал президент США Дональд Трамп не были переданы Украине.
Об этом сообщило издание Los Angeles Times, ссылаясь на документы о расходах Пентагона.
Помощь одобрили еще прошлой осенью, но в конце 35,2 миллиона долларов - предназначенные для покупки Киевом вооружений и оснащения связью военных кораблей - остаются в казначействе США.
"Не ясно, почему деньги не были переданы, и члены Конгресса требуют ответа", - отмечает Los Angeles Times.
Спор начался, когда Трамп отказал в помощи, призывая нового президента Украины Владимира Зеленского провести расследование против Хантера Байдена, сына соперника Трампа на предстоящих выборах президента США Джо Байдена.
Разговор Трампа и Зеленского фактически стал началом скандала о вероятном давлении со стороны Трампа, что привело к началу процедуры импичмента: в начале сентября 2019-го информатор из Белого дома подал жалобу в Конгресс, в котором говорилось, что Трамп во время разговора с новоизбранным президентом Украины в июле 2019-го якобы требовал расследования по делу компании Burisma, в совете директоров которой работал Байден-младший.
В Конгрессе США начали расследование в отношении возможных попыток Трампа и его адвоката Джулиани давить на украинскую власть.
24 сентября в Палате представителей США запустили процедуру импичмента Трампу.
Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдене, но уверяет, что не давил на президента Украины.
25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму июльского разговора Трампа и Зеленского. В ней Трамп просит Зеленского "сделать ему услугу" и "разобраться с делом", на что Зеленский говорит, что следующий генпрокурор будет "полностью его человеком".
13 ноября начались публичные слушания свидетелей по делу об импичменте Трампа. По материалам Громадське телебачення.