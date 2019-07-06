В Україні планують вивести із тіні таксі-бізнес та зробити перевезення безпечнішими

Відповідний законопроект під номером 10404 зареєстрували на сайті Верховної Ради.

Автори пропонують вважати перевезення послугою таксі лише, якщо авто має ліхтар з характерною позначкою та написами "Таксі" на бортах. Крім того, транспорт має бути обладнаний таксометром - механічним, електронним чи як додаток у смартфоні.

Ще одна пропонована категорія перевезень у легковиках - авто на замовлення. Такі машини не обладнуватимуть відповідними отрибутами, але й користуватись стоянками для таксі не зможуть. За це накладуть штраф 5,1 тис. грн.

При цьому обидва види діяльності, за законопроектом, підлягатимуть ліцензуванню. Щоб її отримати потрібно оформляти статус підприємця і сплачувати податки. За перевезення без ліцензій - штраф до 34 тис. грн.

Усі таксі та перевізники на легкових авто змушені купувати страховку від нещасних випадків для пасажирів. Інакше буде штраф.

Зміни передбачені і для диспетчерських служб. Їм необхідно ставати на облік у реєстрі ІДС (інформаційно-диспетчерських служб). За відсутність реєстрації доведеться заплатити 68 тис грн.

За законопроектом, пасажир сам зможе перевірити, чи має ліцензію перевізник. Для цього у таксистів повинні бути усі дозвільні документи, страхові поліси, договір з диспетчерською службою, інформація про перевізника та водія і відомості про тарифи.

Вимагати оплату у більшому розмірі, ніж зазначений у тарифах, водіям заборонено.