Венецианская Комиссия рекомендует отменить судебную реформу Зеленского в отношении Верховного Суда

"Положение о сокращении количества судей Верховного Суда к 100 фактически является повторным отбором и должно быть исключено" - отмечено в обнародованном 9 декабря заключения Венецианской Комиссии относительно инициированного Президентом Зеленским закона о регулировании деятельности Верховного Суда и органов судейского самоуправления.

Напомним, судебная реформа Владимира Зеленского была начата с принятием законопроекта 1008 о деятельности органов судейского самоуправления (Закон 193-IX от 16.10.2019). Законом 193-IX, среди прочего, предусмотрены "перезагрузка" нового Верховного Суда путем проведения повторного отбора судей и сокращение их количества вдвое (с 200 до 100), ликвидация Высшей квалификационной комиссии судей и создание новой, расширение полномочий Высшего совета правосудия.

Венецианская Комиссия, проанализировав указанные законодательные изменения, напомнила, что Украина в течение последних лет осуществила глубокую судебную реформу, и внедрение некоторых изменений еще не завершено. Реформа процесса отбора судей и новый состав Верховного Суда, по мнению Комиссии, "заметно улучшились по сравнению с системой, которая существовала ранее".

Что же до предложенных Президентом Зеленским изменений, то, по мнению Венецианской Комиссии "они являются преждевременными, поскольку внедряются в важный период оценивания всех судей первой и апелляционной инстанций".

Наибольшую критику экспертов Венецианской Комиссии вызвали предложения Владимира Зеленского относительно сокращения количества судей Верховного Суда.

"Сокращение количества судей приведет к еще большей задержки рассмотрения дел и поставит под угрозу функционирование Верховного Суда. Несмотря на большую нагрузку (около 70 000 дел), Верховный Суд не сможет принимать должным образом обоснованные судебные решения в течение разумного срока, что противоречит статье 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод" - говорится в Заключении Венецианской Комиссии. В этом контексте Комиссия также предостерегает Украину в том, что повторное реформирование после выборов является сигналом как для судей, так и для общественности, что "пребывание судей Суда на должностях зависит от воли большинства в парламенте. Это создает очевидную угрозу независимости судей и роли судебной власти в свете статьи 6 Конвенции", - убеждены эксперты Комиссии.

В итоге, Венецианская Комиссия рекомендует Украине сосредоточить реформу в судах первой и апелляционной инстанций. По материалам УНИАН.