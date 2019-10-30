Венгрия заблокировала совместное заявление послов НАТО по Украине
Будапешт пытался туда вставить свои требования по Закарпатью.
Венгрия заблокировала совместное заявление послов НАТО по Украине, которое должно было быть принято Североатлантическим советом.
Об этом в среду во время Евразийского форума в Будапеште заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, сообщает Daily News Hungary.
"Венгрия ветировала совместное заявление послов НАТО по Украине", - говорится в сообщении.
По словам Сиярто, Венгрия "не готова жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров на западе Украины ради геополитических интересов".
Венгерский министр добавил, что Будапешт также подал несколько предложений по внесению изменений в общее заявление, в которых говорилось о том, что Украина должна выполнять свои обязанности в отношении меньшинств в соответствии с международным правом. При этом глава венгерского МИД утверждает, что несколько предложений базировались на принципах Совета Европы и ООН.
Он отметил, что решение о наложении вето было принято после того, как все венгерские предложения были отклонены на заседании послов НАТО. Сиярто сказал, что "лишение прав меньшинств одной из стран-участниц НАТО по меньшей мере заслуживает упоминания в таком документе", и заявление должно содержать положение о "восстановление этих прав".
Напомним, в 2017 году отношения между Украиной и Венгрией испортились, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Из-за этого МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.
В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, разозлившей Венгрию, но Будапешт это не устроило.
В сентябре министры иностранных дел Украины и Венгрии договорились о встрече на высшем уровне, которая должна открыть путь для урегулирования актуальных вопросов двусторонней повестки дня. По материалам LB.ua