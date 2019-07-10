Верховный суд разблокировал большую приватизацию

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Фонда госимущества, разблокировав процесс назначения советников по продаже пяти госкомпаний из списка большой приватизации.

Об этом заявил и.о. главы ФГИУ Виталий Трубаров, передает ЛИГА.net.

"Кассационный апелляционный суд в составе Верховного суда поддержал позицию Фонда и отменил обеспечения в ничтожном иске Грант Торнтон, который фактически на год заблокировал процесс большой приватизации, запрещая Правительству утверждать отобранных инвестиционных советников", - отметил чиновник.

После этого 8 июля Фонд госимущества направил в Минэкономразвития на согласование проект распоряжения Кабмина об утверждении инвестиционных советников, и когда будет согласование от МЭРТа и Министерства юстиции, этот проект можно будет выносить на заседание правительства, сообщил Трубаров.

"Так, само дело по обжалованию результатов отбора инвестсоветников продолжается, но появилась возможность начать подготовку этих предприятий к приватизации", - добавил он.

В конце июля 2018 года Кабмин определил советников приватизации государственных предприятий: Одесский припортовый завод - советник Pericles Global Advisory в составе консорциума с White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital; Угольная компания Краснолиманская - советник Конкорд Консалтинг в составе консорциума KPMG, Бюро Маркуса, Redcliffe Partners; Завод Электротяжмаш - советник KPMG Украина в составе консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting; Объединенная горно- химическая компания - советник BDO корпоративные финансы в составе консорциума Baker Tilly Ukraine, ASSET EXPERTISЕ, Инновационный центр Экосистема; Индар - советник Конкорд Консалтинг в составе консорциума Kreston GCG, Бюро Маркуса, Redcliffe Partners. По материалам Контракты.ua