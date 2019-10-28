Ветераны увезли оружие из Золотого на Донбассе

Ветераны-добровольцы оставили населенный пункт Золотое-4 в зоне разведения сил на Донбассе и забрали оттуда легальную оружие в сопровождении полицейских. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян.

"По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией, ветераны-добровольцы, находящихся в Золотом-4 с легальной собственным оружием вывезли ее", - говорится в сообщении МВД Украины.

Сейчас в Золотом-4 и Катериновке находятся волонтеры без оружия. А также 6 патрулей Нацполиции и пункт НПУ для приема граждан.

"В соответствии с решением руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности ", - добавил Троян.

Напомним, во время посещения Зеленским села Золотое-4, где ранее была достигнута договорённость о разведении войск, произошел скандальный разговор президента с добровольцями.

Главу государства возмутил вопрос о возможной встрече с ветеранами касательно протестов "Нет капитуляции!". Зеленский отметил, что военные- добровольцы не имеют права выдвигать президенту какие-либо ультиматумы. Также он подчеркнул, что ему безразлично с кем подписывать перемирие, а главное - вернуть территории и прекратить войну, в которой гибнут люди.

Ранее 1 октября 2019 года украинская делегация на заседании Трёхсторонней контактной группы в Минске согласилась на использование "Формулы Штайнмайера" в рамках переговоров по Донбассу. В СМИ опубликовали копию документа, который подписал от Украины Леонид Кучма, от СММ ОБСЕ Мартин Сайдик, от России Борис Грызлов, от ОРДО Наталья Никонорова и от ОРЛО Владислав Дейнего.

Согласие на сомнительные договорённости привела к акциям протеста в Киеве и других городах страны. Военные, волонтеры и ветераны АТО считают решение украинской стороны на переговорах капитуляцией Украины перед РФ в войне на Донбассе.

9 сентября начался отвод войск ООС от посёлков Вольное и Золотое Луганской области. Украинские подразделения оставляют позиции на два километра от линии соприкосновения.

Группа ветеранов АТО и ООС, не согласна с отводом украинской армии от линии соприкосновения, пообещала остаться и защищать Золотое.

По материалам UA.NEWS