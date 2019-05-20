Владимир Зеленский принял командование Вооруженными Силами Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в представлении командующих видов Вооруженных Сил Украины и руководителей силовых ведомств.

Возле Мариинского дворца перед Главой государства прошли торжественным маршем воины Почетного караула. После этого руководители силовых ведомств и командующие были торжественно представлены Владимиру Зеленскому.

Верно служить Украине пообещали Министр обороны Украины Степан Полторак, Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины - Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко, Командующий Сухопутных войск ВСУ Сергей Попко, Командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов, Командующий Военно-Морских сил ВСУ Игорь Воронченко, Командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Михаил Забродский, Командующий Сил специальных операций Игорь Лунев, Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, Председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал, Председатель Национальной полиции Сергей Князев, Председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и исполняющий обязанности Командующего Национальной гвардии Украины Николай Балан. Инф. официального сайта Президента Украины. По материалам Електронні Вісті