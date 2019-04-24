Военные корабли РФ демонстративно подходят близко к украинским берегам

Россия искусственно создает очереди в районе Керченского пролива и постоянно осматривает суда, следующие в украинские порты.

Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал в программе на телеканале UATV, сообщает пресс-служба ведомства .

"Идет постоянный досмотр судов в районе Керченского пролива, которые заходят в порты Украины с экономическими целями. Практически нет таких, которые бы не досматривались - особенно, которые идут в Украину. Создают искусственную очередь заходу, и наши суда досматривают гораздо дольше и пропускают последними ", - отметил Цигикал.

По его словам, морская охрана РФ также демонстративно подходит близко к украинским берегам Азовского моря.

"Ситуация усугубляется тем, что это море считается внутренним между двумя государствами. Поэтому трудно определить четкие границы территориальных вод и прилегающих к ним ", - рассказал глава ГПСУ. Читайте также: Апрель 2014 года в истории гражданского сопротивления русской оккупации Донбасса

Он также обратил внимание на то, что особенно важно для Украины остается вопрос совершенствования морского законодательства. Над соответствующими проектами Госпогранслужба уже активно работает, в том числе и с иностранными партнерами. В частности, Цигикал отметил, что именно сейчас в Киеве проходит Международный круглый стол, где присутствовали представители правоохранительных структур и Минобороны Украины и береговой охраны США. Стороны обмениваются опытом в этой сфере, проводится наработки законодательной базы, которая будет направлена в Верховную Раду Украины. По материалам Укринформ