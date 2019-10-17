Воинские звания изменят по стандартам НАТО

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинской обязанности и прохождения военной службы)".

Закон поддержали 278 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает Укринформ.

"Данный законопроект вводит натовские звания для сержантского, старшинского состава, для солдат, а также унормирует их развитие в соответствии со стандартами НАТО и теми вызовами, которые стоят перед нашим государством", - сказала заместитель председателя Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, представляя документ.

Она также рассказала, что закон направлен на совершенствование законодательства по вопросам выполнения воинской обязанности. Читайте также: На Парламентской ассамблее НАТО приняли доклад по Украине

"Законопроект направлен на совершенствование законодательства Украины по вопросам выполнения воинской обязанности, введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины, соответствующих стандартам НАТО, повышение роли сержантского и старшинского состава в обучении и воспитании подчиненного личного состава и выполнение ими задач по назначению, создание дополнительных мотивационных факторов относительно прохождения гражданами Украины военной службы по контракту, что будет способствовать переходу Вооруженных Сил Украины на профессиональную основу", - рассказала Безуглая.

Перед этим Рада приняла решение изменить повестку дня заседания, чтобы рассмотреть законопроект 0906 ранее. Перед этим соответствующую просьбу к президиуму выразила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. Читайте также: Кабмин планирует "прозрачную" программу оборонных закупок - Загороднюк

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинской обязанности и прохождения военной службы)" был зарегистрирован и принят в первом чтении Верховной Радой VIII созыва.