За інформацією ЗМІ Росія випробувала гіперзвукову ракету "Кинджал" в Арктиці

Російський винищувач Міг-31R в листопаді місяці цього року випробував і вперше вистрілив гіперзвуковою ракетою "Кинджал" в Арктиці по полігону Пембой. Про це пише ТАСС з посиланням на два джерела в оборонно- промисловому комплексі.

"Пуск ракети був виконаний по наземній цілі, розташованої на полігоні Пембой, з літака-носія Мить-31к, що взлетів з аеродрому Оленегорськ", - сказав один зі співрозмовників агентства.

Інше джерело підтвердило факт проведення випробувань "Кинджала", зазначивши, що "швидкість ракети досягла 10 махів". Однак коментувати в Повітряно-космічних силах Росії надану джерелами інформацію не стали.

"Кинджал" - новітній російський авіакомплекс, який складається з літака- носія Міг-31R і гіперзвукової ракети. За даними ЗМІ, ракета "Кинджал" є авіаційним варіантом ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".

"Кинджал" може вражати цілі на відстані до 2000 км (ядерні або звичайні боєголовки), а ракети вже розміщені в південному військовому окрузі РФ, вважають у РосЗМІ.

Нагадаємо, вперше про комплексі "Кинджал" повідомив російський президент Володимир Путін у посланні Федеральним зборам у минулому році.