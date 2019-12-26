За минувшие сутки на Донбассе боевики 12 раз нарушили "режим тишины"

За минувшие сутки на Донбассе боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных и применяли оружие запрещенных калибров. Об этом сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз нарушили "режим тишины". Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов они обстреляли позиции вблизи Красногоровки; из минометов калибра 120 мм - у Невельского; из стрелкового оружия - в районе Старогнатовки; из ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия - вблизи Васильевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики шесть раз нарушили "режим тишины". Из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов они обстреляли позиции вблизи Луганского; из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - возле Новолуганского.

В результате вражеских обстрелов раненых и погибших среди украинских военных нет. По материалам 112.ua