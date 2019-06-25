Захваченные украинские корабли исчезли из порта Керчи - СМИ

Украинские военные катера "Никополь" (P176) и "Бердянск" (U175), а также буксир "Яны Капу" (А947), захваченные ФСБ России у берегов Крыма в ноябре 2018 года, исчезли из акватории стоянки судов "Генмол" в аннексированной Керчи, где они находились последние месяцы.

Об этом сообщает во вторник Крым.Реалии.

"Украинские корабли переместили в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Накануне журналисты издания сфотографировали акваторию порта воинской части российской береговой охраны в центре Керчи и обнаружили, что украинские военные катера, ранее находившиеся под маскировочной сетью возле причальной стенки, отсутствуют.

В то же время, здесь еще находился буксир "Яны Капу", захваченный вместе с военными кораблями. Однако, по состоянию на следующий день, утром 25 июня, буксир на стоянке судов "Генмол" также уже отсутствует. Читайте также: В Кремле заявили, что процесс взаимного освобождения заключенных не может быть быстрым

В пресс-службе погрануправления ФСБ России публично не сообщали о перемещении захваченных украинских военных кораблей и буксира.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили три плавсредства ВМС Украины - катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" - направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

ФСБ России подтвердила применение оружия против украинских кораблей, ведомство утверждает, что три украинских военных корабля "незаконно пересекли госграницу России".

Российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных, обвинив их по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих доставили в Москву.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.

Действия России в районе Керченского пролива критикуют в ряде европейских стран и США. В НАТО заявили, что внимательно следят за развитием событий в Керченском проливе и призвали к сдержанности и деэскалации напряжения.

25 мая 2019 года Международный Трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить три украинских военных корабля, а также освободить 24 захваченных украинских моряков. Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении. По материалам Укринформ.