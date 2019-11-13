Замминистра обороны принял в Одессе американские катера

В состав Военно-морского флота Украины приняли привезенные из США патрульные катера "Славянск" и "Старобельск", а также построенное в Сингапуре поисково-спасательное судно "Александр Охрименко".

Торжественная церемония передачи состоялась 13 ноября в Одесском порту: вопреки ожиданиям, на ней не присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Андрей Загороднюк. Последний прислал в Одессу своего заместителя Анатолия Петренко (также присутствовало руководство ВМФ с иностранными гостями).

Как отметил госчиновник, получение Украиной доставленных из Балтимора катеров "имеет колоссальное значение" для государства, поскольку новые быстроходные суда способны выполнять эффективное патрулирование береговых зон, борясь тем самым с контрабандой.

Что же касается "Александра Охрименко", то это судно может проводить практически любые спасательные операции, водолазные работы и даже приспособлено для тушения пожаров и работ по разминированию акваторий. Кроме того, замминистра обороны поблагодарил американцев в лице представителей ВМС США за то, что те подарили Украине суда "Славянск" и "Старобельск", названные в честь городов в Донбассе, а также выразил уверенность в том, что экипажи катеров прошли хорошую подготовку и смогут в полном объеме выполнять задания командования.

"Эти суда значительно усилят морские силы Украины и повысят уровень безопасности в Черноморском регионе", - заявил Петренко.

Напомним, что патрульные катера "Славянск" и "Старобельск" были доставлены в Одессу американским грузовым судном Ocean Freedom еще в октябре.

По материалам СЛОВО Одесса.