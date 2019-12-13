Замсекретаря СНБО прокомментировал подозрение ветерану АТО Антоненко

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос выразил готовность сотрудничать со следствием по делу ветерана АТО Андрея Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

"События, произошедшие вчера, не укладываются в голове. Знаком с Андреем Антоненко с 2017 года. Служили вместе на востоке. Готов общаться со следствием для проведения объективного расследования, если в этом будет необходимость", - написал он в Facebook.

Кривонос призвал преждевременно не навешивать ярлыки, поскольку по Конституции человек считается невиновным, пока виновность не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором.

12 декабря 2019 года полиция сообщила о подозрении в убийстве Шеремета трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детском медику Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела об убийстве Шеремета.

Подлое убийство Павла Шеремета. Какие ответы мы ожидаем

Следствие считает Андрея Антоненко организатором, а Юлию Кузьменко - непосредственным исполнителем убийства Шеремета.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издание Украинская правда Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. По материалам Новое Время.