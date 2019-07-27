Зеленский эконом-классом прилетел в Одессу на концерт Лиги смеха (фото)

В пятницу, 26 июля, президент Украины Владимир Зеленский с неофициальным визитом прилетел в Одессу, где посетил концерт шоу Лига смеха.

Президент воспользовался регулярным рейсом МАУ Киев (Борисполь) - Одесса. Самолет с Зеленским на борту приземлился в 16:30.

По словам пассажиров, присутствие президента не доставило никаких неудобств. "Он летел эконом-классом, ничего необычного не происходило, как будто его и не было на борту", - рассказал один из попутчиков.

Сам глава государства пытался отдохнуть во время полета, однако учительница, которая сопровождала группу школьников, разбудила его для фотографии с детьми. По словам преподавателя, Зеленский отнесся к этому с пониманием.

"Когда я подошла к нему, то президент крепко спал. Сидящий рядом Андрей Богдан попросил войти в положение и дать ему поспать. Но я все-таки попросила его разбудить: вряд ли у детей будет другой шанс сфотографироваться с самым главным человеком в стране", - поведала учитель младших классов Саида Роговская.

В Одессе Зеленского заметили в первом ряду на концерте Лиги смеха на морвокзале. Ведущий Евгений Кошевой пошутил, что в зале находится "наш бывший".

"В зале присутствует наш бывший. Ведите себя вызывающе, чтобы ему было завидно", - сказал он.

По данным Думской, часть охраны президента, обслуживающий персонал и первую леди Елену Зеленскую доставили в Одессу накануне на правительственном Ан- 148. Ради Зеленской даже закрыли часть пляжа Табу.

Это третий визит президента в Одессу со вступления в должность президента.