Зеленский назначил послов Украины в ряд стран

Президент Владимир Зеленский назначил несколько послов Украины в ряде страны, а также представителя нашей страны в Организации объединенных наций, подписав соответствующие указы.

Так, глава государства назначил следующих дипломатов:

Реклама Камишева Сергея Алексеевича - стал послом в Китае;

Шевченко Марка Александровича - посол Молдове;

Кузьменко Андрея Михайловича - посол в Катаре;

Щербатюк Мироласву Дмитриевну - посол в Иордании.

Отметим, что сегодня Зеленский назначил Владимира Ельченко новым послом Украины в США, а вот на его бывшую должность - постпреда Украины в ООН - глава государства назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу.