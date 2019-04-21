Зеленський планує скоротити Адміністрацію президента і перенести її під Київ, повідомляє УНІАН.

Про це на брифінгу заявив Володимир Зеленський, який за даними екзит-полів переміг на виборах президента, передає Еспресо.TV.

Він відповів на питання про ймовірне перенесення Адміністрації президента з Банкової у Києві.

"Так, ми не хочемо бути в цій адміністрації. Я не знаю де це буде місце. Місце повинно бути відкрите. Як вам це місце?( штаб- ред.). А, маленьке. Так ми дуже хочемо скоротити АП. Я хочу, щоб не було трафіку в Києві. Тому я хочу знайти таке місце біля Києва", - заявив Зеленський.