Зеленский поздравил бойцов ВМС Украины с профессиональным праздником

Новый президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских морских пехотинцев с профессиональным праздником.

"Уважаемые морские пехотинцы!

Поздравляю вас с Днем морской пехоты Украины.

От имени украинского народа выражаю вам искреннюю благодарность за верность присяге и готовность защитить свободу и независимость родной земли.

Чтим всех павших за Украину, помня о том, что человеческая жизнь является высшей ценностью.

Желаю всем вам новых профессиональных свершений, а вашим семьям - мира и благополучия.

Слава морской пехоте Украины!

Слава Украине", - говорится в поздравлении.

Напомним, что Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ.

По материалам Подробности.ua