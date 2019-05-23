Зеленский поздравил бойцов ВМС Украины с профессиональным праздником
Новый президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских морских пехотинцев с профессиональным праздником.
"Уважаемые морские пехотинцы!
Поздравляю вас с Днем морской пехоты Украины.
От имени украинского народа выражаю вам искреннюю благодарность за верность присяге и готовность защитить свободу и независимость родной земли.
Чтим всех павших за Украину, помня о том, что человеческая жизнь является высшей ценностью.
Желаю всем вам новых профессиональных свершений, а вашим семьям - мира и благополучия.
Слава морской пехоте Украины!
Слава Украине", - говорится в поздравлении.
Напомним, что Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ.
По материалам Подробности.ua