Зеленский приветствовал начало разведения войск в Золотом

Обстрелы на участке разведения фиксировались и сегодня, и три дня назад, но процедуру все же решили начать.

"Прекрасно, прекрасно", - сказал президент в ответ на сообщение о начале разведения войск

Президент Владимир Зеленский приветствовал начало разведения войск у Золотого (Луганская область).

"Все спокойно происходит. На этом участке нет никаких обстрелов", - заявил гарант в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе. И добавил, что семь дней "тишины" на участке "зафиксировали миссия ОБСЕ и украинская сторона".

Напомним, для начала разведения сил и средств на участке необходим семидневный режим прекращения огня. Но обстрелы так называемого участка разведения No2 в Золотом-4 не прекращались с воскресенья, 27 октября.

Накануне в пяти километрах от участка боевики били из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия, о чем штаб операции Объединенных сил сообщил днем 29 октября.

Несмотря на это, разведение сил и средств началось в этот же день в 12:00. К этому времени с момента первой публикации прошло всего три часа, а штаб ООС уже сообщал о том, что оно стало возможным "благодаря соблюдению режима тишины в течение последней недели".

Когда журналисты "Новостей Донбасса" попросили Зеленского прокомментировать информацию о разведении у Золотого, он сказал, что нужно дождаться официального подтверждения штаба. Узнав от журналистов о том, что подтверждение есть, Зеленский сказал: "Прекрасно, прекрасно".

Утром 29 октября глава МИД Вадим Пристайко сообщил о начале разведения сил и средств возле Золотого Луганской области. В штабе ООС эту информацию сначала отрицали.

Разведение в Золотом, Станице Луганской (Луганская область) и Петровском (Донецкая область) неоднократно согласовывалось в Минске, но срывалось при попытке реализации. Летом этого года войска развели в районе Станицы Луганской, после чего на заседании 1 октября Трехстороння контактная группа согласовала разведение еще на двух участках на линии соприкосновения в Донбассе.

Отвод украинских войск от линии разграничения является одним из условий Кремля для проведения саммита в "Нормандском формате". При этом гарантировать зеркальный отвод оккупационных войск в Кремле отказались.

Против отвода украинских военных выступили ветераны и добровольцы российско- украинской войны, а также мирные жители прифронтовых населенных пунктов. Первые считают разведение капитуляцией в войне с Россией, вторые опасаются расправы боевиков после ухода украинских военных со своих позиций.

Но президент Владимир Зеленский лично гарантировал безопасность жителям "серой зоны" после отвода украинских военных на позиции 2016 года. А глава Верховной Рады Дмитрий Разумков возложил ответственность за их безопасность на полицию и Национальную гвардию, которые вместе с пограничниками останутся там после разведения.

По материалам: ZN.UA, Новости Донбасса