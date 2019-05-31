Зеленский уволил генерала армии Цигикало

Президент Владимир Зеленский уволил генерала армии Петра Цигикало с военной службы и с должности председателя Государственной пограничной службы.

Соответствующие указы от 31 мая размещены на официальном сайте главы государства, сообщает "Украинская правда".

"Уволить Цигикало Петра Александровича от должности Председателя Государственной пограничной службы Украины", - говорится в одном документе.

"Уволить генерала армии Украины Цигикало Петра Александровича с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды", - говорится во втором указе. Причина увольнения не указана.

Цигикало возглавлял Государственную пограничную службу с июля 2017 года.

Получил звание генерала армии Украины 2 мая 2019 года. по материалам IPress.ua