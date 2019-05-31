Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект об избирательных правах военнослужащих

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.

Соответствующие данные содержатся в карточке проекта No 10356 на сайте ВРУ.

Данный проект закона зарегистрирован в Верховной Раде в пятницу, 31 мая. Президент определил его как неотложный.

Текст документа сейчас отсутствует. По материалам "Фокус".