Ахметов купил королевскую недвижимость на Лазурном берегу за 200 миллионов евро

Олигарх Ринат Ахметов приобрел виллу на Лазурном берегу у группы Davide Campari-Milano SpA за 200 миллионов евро. Об этом сообщает Financial Times.

Компания Ахметова SCM Holdings купила особняк, известный как Villa Les Cedres, после того, как группа Campari объявила о его продаже в прошлом году.

"Инвестиционная компания SCM Holdings Limited объявляет о приобретении объекта недвижимости, виллы Les Cedres (Франция), у Campari Group. Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию", - отмечается на сайте компании.

В сообщении пресс-службы компании также подчеркивается, что недвижимость является одним из ключевых бизнесов для инвестиций SCM в Европе и Северной Америке. У Ахметова отказались прокомментировать, будет ли он использовать особняк в качестве частной резиденции.

Особняк Villa des Cedre был построен в 1870 году для бельгийского короля Леопольда II. В августе прошлого года, предыдущий владелец здания, компания Davide Campari-Milano SpA, заявила о достижении предварительного соглашения о продаже исторического дома за 200 млн евро неуказанному покупателю для частного использования. По данным Bloomberg, в 2017 году вилла оценивалась в 350 млн евро и считалась "самым дорогим домом на земле". По материалам "Вести.ua".