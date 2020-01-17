Бабак увольняется. Ее заменит экс топ-менеджер ДТЭК

Комитет проголосовал за увольнение Алены Бабак: 21 за, 0 - против

Комитет Верховной Рады рассматривает увольнение министра Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины. Вместо нее назначат Шмигаля Дениса -экс топ-менеджера ДТЭК.

Соответствующие фото документов с подписью премьер-министра Алексея Гончарука находятся в распоряжении Liga.net.

Напомним, Денис Шмыгаль - 1975 г.р., львовянин. В января 2018 года он возглавил Бурштынскую ТЭС. До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации, был заместителем начальника главного управления Миндоходов во Львовской области.

В Конгресс США внесен законопроект о двухпартийной поддержке Украины и украинского народа. Соответствующую резолюцию на рассмотрение Конгресса внесла "группа поддержки Украины" в Палате представителей, сообщает "Голос Америки".

В группе отметили, что данный шаг свидетельствует о стратегическом интересе США "в укреплении свободы и демократии в Европе". По их мнению, это достижение, невозможно реализовать без "поддержки Штатами Украины в борьбе против российской агрессии".

Инициировали резолюцию сопредседатели группы поддержки Украины - Марси Каптур, Энди Гарис, Майк Квили, Брайан Фицпатрик.

Как сообщалось ранее, в США признали незаконной задержку военной помощи Украине.