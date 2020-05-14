Байден випередив Трампа в передвиборній гонці

Колишній віце-президент, кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден випередив чинного американського лідера Дональда Трампа в передвиборній гонці.

Про це свідчить рейтинг загальнонаціональної підтримки виборців, повідомляє CNN.

Опитування, опублікований 13 травня, показує, що 51% опитаних підтримує Байдена, тоды як Трампові віддають перевагу 46% виборців.

Також, автори дослідження відзначають, що Байден має більшу популярність у жінок, а Трампа на виборах готові підтримати чоловіки.

Відмінності електорату кандидатів на цьому не закінчуються. Якщо представника демократів більше підтримує темношкіре населення Сполучених Штатів і люди за 40, то Трамп подобається білошкірому електорату та молоді.

Головною перевагою американського лідера перед кандидатом від демократів виборці назвали економічні компетенції - 54% опитаних. А от у питанні боротьби з пандемією коронавірусу респонденти віддали перевагу опонентові президента - 51%.

Загальна кількість респондентів, негативно ставиться до Дональда Трампа, - 55%, до Джо Байдена - 46%.