Бесплатные медицинские услуги по новому перечню в Украине (список)
Новая медицинская программа заработает в Украине с 1 апреля 2020 года
Бесплатные медицинские услуги по новому перечню заработают в Украине с 1 апреля 2020 года согласно Программе медицинских гарантий. За что пациентам все же придется доплатить, и при каких можно условиях получить услугу бесплатно - в материале Styler.
Так, на официальном сайте Минздрава появился перечень бесплатных медицинских услуг. На эту программу в госбюджете выделено 72 миллиарда гривен, которые "придут к пациенту" через Национальную службу здоровья Украины.
Также в министерстве назвали пять приоритетных медицинских направлений на 2020 год. Это лечение острого инфаркта и инсульта, родовая помощь, ведение преждевременно рожденных детей, а также ранняя диагностика онкологии.
Бесплатная медпомощь при инфаркте или инсульте
Диагностические процедуры (компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), ангиография, экстренные лабораторные исследования).
Тромболитическая терапия при инсульте, стентирование при инфаркте.
Круглосуточный мониторинг пациента в реанимации.
Реабилитационная помощь в остром периоде.
Медицинская помощь при родах и после них
Роды физиологическим путем.
Ургентное (экстренное), плановое кесарево сечение.
Мониторинг состояния женщины и ребенка.
Обезболивание при родах.
Лабораторные и инструментальные обследования рожениц.
Интенсивная терапия в случае возникновения осложнений.
Реанимация и стабилизация новорожденных.
Вакцинация.
Метаболический скрининг новорожденных (анализ крови из пятки на генетические заболевания).
Консультация по грудному вскармливанию и послеродовой контрацепции.
Бесплатная помощь для детей, рожденных преждевременно
Интенсивная терапия.
Поддержка дыхания.
Круглосуточное парентеральное питание.
Круглосуточное бактериологическое, рентгенологическе, ультразвуковое обследование.
Вакцинация и метаболический скрининг у новорожденных.
Медицинские услуги для ранней диагностики онкозаболеваний
Маммография.
Гистероскопия.
Эзофагогастродуоденоскопия.
Колоноскопия.
Цистоскопия.
Бронхоскопия.
Все эти услуги могут стать бесплатными после получения направления от семейного врача. Если человек придет к врачу вторичной медицинской помощи (например, к хирургу) сам, без направления, то больница имеет право выставить ему счет за консультацию.
Без направления можно будет бесплатно обратится к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру или наркологу, а также при неотложном состоянии.
Но косметологические процедуры, в том числе массаж и косметическая стоматология останутся платными.
Если же в больнице намекнут на оплату или выдадут список того, что надо докупить - нужно звонить на горячую линию НСЗУ 1677.
По материалам РБК-Україна.